Scienza e spionaggio L’opera di Casolari

Massimo Casolari presenta (oggi alle 17 a palazzo Roverella) la sua opera prima, il romanzo ‘I risolutori’. Il libro, in perfetto stile spy story, narra le vicende di un ricercatore di genetica molecolare che manipola virus per bloccare la proliferazione delle cellule cancerogene. La volontà di fare del bene ai malati si scontra con un gruppo di cospiratori che vogliono utilizzare le scoperte della ricerca per finalità completamente opposte: pianificare una eutanasia delle persone anziane. Ma la verità potrà trionfare grazie all’aiuto di un gruppo di amici che smaschereranno gli impostori.