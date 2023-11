’Scintille di note di Natale’, ecco gli appuntamenti

Si accendono le luci e tutto è pronto, a Vigarano, per "Scintille e Note Di Natale: un Natale In musica". L’edizione 2023 si rinnova vestendosi di musica con un programma proposto dalla scuola Theremin, organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, Pro Civitate Vigarano Pieve, Pro Civitate Vigarano Mainarda, Pro Loco Diamantina, Pro Loco Madonna Boschi, Associazione Giulia, Associazione Aurora. C’è paese che si unisce per rendere ancora più belle le festività per i bambini e le famiglie. "Abbiamo pensato ad un Natale in musica – premette il sindaco Davide Bergamini – perché la musica è gioia, è condivisione ed è un bel modo di stare insieme, coinvolgendo tutti, i bambini, i ragazzi, le famiglie". Si parte domenica 3 dicembre a Vigarano Mainarda con l’accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie. "Chiara Stella" è il concerto della Corale Giancarlo Scagliarini di Vigarano Pieve diretta dal Maestro Bruno Marcato ed i cori dei bambini e delle bambine della Scuola Materna. I mercatini di Natale saranno in via Roma e nel centro del paese, dove arriverà la slitta con Babbo Natale accompagnata dalla Banda. Il pomeriggio si concluderà con il Concerto degli insegnanti della scuola che porteranno in scena a partire dalle ore 18 "Cinema sotto l’albero". "Il Natale che abbiamo immaginato – ha detto l’assessore alla Cultura Daniela Patroncini - ha un po’ il sapore dei tempi passati, un Natale fatto di cose semplici, di buon cibo, di cori e di lanterne". L’ accensione delle luminarie e dell’albero di Natale a Vigarano Pieve, tra tante iniziative sarà l’8 dicembre dalle 15.

cl.f.