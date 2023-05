Scintille d’impresa, evento Cna dedicato ai giovani imprenditori

È tutto rivolto ai giovani che puntano ad avviare una propria impresa l’evento organizzato per oggi, nello spazio dell’ex Teatro Verdi, dai Giovani imprenditori di Cna Ferrara e Cna Emilia-Romagna. ’RigenerAzione – Come creare un’impresa sostenibile’ è il titolo dell’incontro, in programma a partire dalle 16.45. Nel corso del pomeriggio verrà presentato il nuovissimo progetto ’Scintille’: un portale web dedicato ai giovani aspiranti imprenditori che fornirà strumenti, testimonianze e servizi rivolti ai giovani che vogliono fare impresa. "Scintille è un progetto voluto fortemente dai Giovani Imprenditori di Cna Ferrara e vuole diventare un punto di riferimento e di incontro per altri giovani interessati ad avviare un’impresa, un’attività professionale, una partita IVA", spiega Bruno Faccini, che dei Giovani di Cna è il presidente. "Nel portale si troveranno storie e testimonianze di giovani che hanno aperto un’impresa e hanno avuto successo. Si troveranno servizi, indicazioni, suggerimenti, regole e pubblicazioni utili a chi vuole avviare un’azienda o una startup. Il portale è già online, ed è pensato come uno spazio in continua evoluzione, che si arricchirà via via di contenuti e proposte anche sulla base delle richieste e delle esigenze di coloro che lo frequenteranno, all’indirizzo: scintille.cnafe.it L’incontro si aprirà alle 16 45 nello spazio dell’Ex Teatro Verdi. Saranno Presenti i Presidenti Regionale - Marcello Mattioli – e nazionale – Simone Gualandi - di Cna Giovani Imprenditori. Per Cna Ferrara interverrà, oltre al già citato Bruno Faccini, Sabrina Gumina, consulente aziendale di Cna Ferrara, e quattro imprenditori: Alice Sebastianis (Kool 2.0); Maria Viviani (Al Giardino da Mattia); Angelica Raimondi (Allour Studio) e Francesco Cavallini (Officina Cosmetica Estense). Saranno presenti, per rispondere alle domande dei giovani aspiranti imprenditori, la responsabile dei servizi Cna Ferrara Emma Bolognesi e la responsabile dell’ufficio Credito Patrizia Barbieri. Interverranno infine Sara Cirone e Andrea Ragazzini, esperti di sostenibilità di impresa.