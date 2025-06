Scintille nel centrodestra, Orgoglio Centese: "Fd’I non credibile, coalizione in frantumi"

Fratelli d’Italia a Cento conferma l’incapacità di rappresentare in modo credibile e costruttivo il centrodestra a livello locale. Un gruppo allo sbando, scollegato dalla realtà. È quanto sostiene il gruppo di Orgoglio Centese che già guarda verso le elezioni. "Orgoglio Centese, lista civica di minoranza con elettorato prevalentemente di centrodestra, ha sempre creduto in un percorso serio e responsabile per costruire un’alternativa – scrivono Elisabetta Giberti e Matteo Veronesi –. Non possiamo esimerci dal lanciare un appello chiaro e diretto alle forze che ancora si riconoscono nel centrodestra: è arrivato il momento di prendere atto che la ex coalizione di centrodestra, oggi in frantumi, non è più in grado di rappresentare nulla di credibile per il futuro della nostra città".

E attaccano i consiglieri di Fd’I. "Francesca Caldarone insiste su una polemica sterile contro la Ztl, rivela soltanto l’assenza di contenuti e di alternative reali – puntano il dito – e sul fronte provinciale, il vicepresidente Alessandro Guaraldi continua a garantire pubblicamente che il governo farà retromarcia sui tagli alle province, in particolare sulla manutenzione stradale, salvo poi proporre e approvare l’utilizzo dell’avanzo libero del bilancio provinciale proprio per colmare i vuoti lasciati da quegli stessi tagli imposti dal Governo". Episodio emblematico, "la Fiera campionaria dell’8 settembre: Caldarone ha sollevato critiche che, più che basarsi su fatti, sembrano mirate a creare confusione e tensione nell’opinione pubblica in quanto nel 2008 era accaduto che durante un’amministrazione di centrodestra, per motivi organizzativi analoghi fosse spostata. Anche quest’anno, la scelta della fiera dall’11 al 14 settembre è per garantire maggiore partecipazione e sostegno al commercio locale. Parlare di tradizioni calpestate significa ignorare sia la storia recente sia le esigenze concrete di oggi".

E rilanciano. "Orgoglio Centese continuerà a impegnarsi per ricostruire un’alternativa seria, concreta, credibile – concludono –. Ma è tempo che tutte le forze responsabili del centrodestra, così come del centrosinistra che magari non si identificano più nel proprio partito, si facciano una domanda: vogliamo davvero farci rappresentare da chi ha perso ogni credibilità e ogni rispetto istituzionale?".