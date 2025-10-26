Scintille sul nuovo presidio ProPal: "Vietata la protesta sotto il Comune. Attivista intimidito dalla polizia"

Si riaccendono le tensioni sulla questione palestinese. In realtà, le nuove scintille non riguardano tanto gli sviluppi del conflitto mediorientale, quanto questioni ‘di piazza’ di casa nostra. Nelle scorse ore, Ferrara per la Palestina ha sollevato una serie di questioni in relazione a un presidio organizzato per domani alle 17.30 in piazza della Cattedrale con una "delegazione che entrerà dentro il Comune per assistere al Consiglio comunale". Ma qual è l’oggetto del contendere? In estrema sintesi, gli attivisti ProPal parlano di "manifestazione vietata dalla questura" in quanto gli è stato negato di svolgere il presidio in piazza Municipale e di "abusi di potere contro un attivista".

Ma andiamo con ordine. La versione degli attivisti è affidata a una nota arrivata in serata alle redazioni. "Per dare voce alle nostre richieste, abbiamo organizzato un presidio di protesta sotto il Comune – si legge –. La questura, a sorpresa, ha deciso di vietare la manifestazione, ordinandoci di rimanere fuori da piazza Municipale. Da oggi a Ferrara è ufficialmente vietato protestare sotto il Comune". Ma non è tutto. I ProPal "denunciano che con la scusa di consegnare questa comunicazione, la sera del 23 ottobre la Digos si è presentata a sorpresa alla residenza di una persona palestinese del nostro gruppo; non trovandola in casa, invece di contattarla al telefono, ha avviato una caccia all’uomo presentandosi la sera stessa nelle case di diversi suoi familiari con l’intento di intimidire". Ferrara per la Palestina "si è poi presentata in questura a ribadire che non abbiamo paura e non ci facciamo intimidire. Vietare le manifestazioni per la conformità della piazza è illegittimo e antidemocratico".

Tuttavia, a quanto si apprende dalla questura, negli ultimi anni in piazza Municipale non è mai stata autorizzata alcuna manifestazione che non prevedesse un numero di partecipanti ben definito e che contemplasse la possibilità di un’adesione ’massiccia’ e imprevedibile. I passaggi ai piedi del municipio delle recenti proteste ProPal erano dunque deviazioni non autorizzate dal percorso stabilito. Il tutto è motivato da ragioni di sicurezza e accessibilità per i soccorsi, legate anche alla conformazione della piazza stessa. Da qui la scelta di autorizzare il presidio nella meno problematica piazza Cattedrale. Per quanto riguarda la polizia a casa dell’attivista (promotore dell’iniziativa), tutto sarebbe legato al fatto che la persona in questione non è stata trovata alla residenza indicata per ricevere le comunicazioni sul presidio. È stato quindi cercato per le notifiche del caso in quelli che erano suoi precedenti o possibili domicili.