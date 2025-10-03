Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggi direttaGuerriglia stazioneGiro dell'EmiliaIncendio ReggioSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaSciopero per la Flotilla, tensione a Ferrara: attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione
3 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Sciopero per la Flotilla, tensione a Ferrara: attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione

Sciopero per la Flotilla, tensione a Ferrara: attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione

Trecento persone si sono staccate dal corteo e sono arrivate allo scalo: davanti c’è la polizia con la tenuta antisommossa

Sciopero per la Flotilla, tensione a Ferrara: attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione
Per approfondire:

Ferrara, 3 ottobre 2025 – Anche Ferrara si è resa protagonista dello sciopero generale come sostegno alla Flotilla, fermata e abbordata in mare dalle forze israeliane. In tutta Italia la protesta è divampata impetuosa con gli attivisti che hanno bloccato ferrovie, strade e porti. A Bologna i manifestanti hanno occupato tangenziale e autostrada.  

  

Gli attivisti Pro Pal protestano davanti alla stazione
Gli attivisti Pro Pal protestano davanti alla stazione

Anche a Ferrara ci sono stati attimi di tensione. Infatti, terminato il corteo dei sindacati, a cui hanno partecipato circa 3.000 persone, un gruppo di circa 300 attivisti si è staccato e si è diretto verso la stazione, con l'obiettivo di occupare lo scalo ferroviario. Le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa stanno presidiando gli accessi. 

Albanese: "La questione palestinese è anche nostra”

“Bellissimo che ci siano italiani e italiane ‘palestinesi’. Trovo bellissimo anche che ci sia una mobilitazione tale in Italia fatta di gente che finalmente comprende che la questione palestinese è anche nostra”, lo ha detto la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ospite alla manifestazione Internazionale a Ferrara, durante il corteo pro Palestina tenutosi in città:.

"Non è un atto caritatevole - aggiunge -: proprio non si può dismettere il diritto ed il rispettarlo ci porta lontano dal genocidio, dall'occupazione permanente e lontano dall'Apartheid. Cos'altro c'è da dire o da capire?”, conclude Albanese. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata