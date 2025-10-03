Sciopero per la Flotilla, tensione a Ferrara: attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione

Ferrara, 3 ottobre 2025 – Anche Ferrara si è resa protagonista dello sciopero generale come sostegno alla Flotilla, fermata e abbordata in mare dalle forze israeliane. In tutta Italia la protesta è divampata impetuosa con gli attivisti che hanno bloccato ferrovie, strade e porti. A Bologna i manifestanti hanno occupato tangenziale e autostrada.

Gli attivisti Pro Pal protestano davanti alla stazione

Anche a Ferrara ci sono stati attimi di tensione. Infatti, terminato il corteo dei sindacati, a cui hanno partecipato circa 3.000 persone, un gruppo di circa 300 attivisti si è staccato e si è diretto verso la stazione, con l'obiettivo di occupare lo scalo ferroviario. Le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa stanno presidiando gli accessi.

Albanese: "La questione palestinese è anche nostra”

“Bellissimo che ci siano italiani e italiane ‘palestinesi’. Trovo bellissimo anche che ci sia una mobilitazione tale in Italia fatta di gente che finalmente comprende che la questione palestinese è anche nostra”, lo ha detto la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ospite alla manifestazione Internazionale a Ferrara, durante il corteo pro Palestina tenutosi in città:.

"Non è un atto caritatevole - aggiunge -: proprio non si può dismettere il diritto ed il rispettarlo ci porta lontano dal genocidio, dall'occupazione permanente e lontano dall'Apartheid. Cos'altro c'è da dire o da capire?”, conclude Albanese.