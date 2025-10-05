Sciopero, il sistema-sicurezza regge. Al corteo cinquanta agenti e militari. Tensione in stazione, ma niente danni

La ‘macchina’ dell’ordine pubblico ha retto la prova di quella che è stata forse la manifestazione più partecipata degli ultimi anni sul territorio ferrarese. E il tutto senza ricorrere a rinforzi dall’esterno. Il corteo di venerdì, organizzato nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cgil e Usb all’indomani del blocco della Flotilla al largo di Gaza, ha visto scendere in strada oltre tremila persone al grido di "Palestina libera". Nonostante gli inevitabili disagi e una piccola e imprevista (ma non per chi gestiva l’ordine pubblico) deviazione in piazza del municipio, il tutto si è concluso senza disordini, blocchi indiscriminati e grosse problematiche. E questo nonostante l’intenzione di qualche centinaio di manifestanti di irrompere in stazione e invadere i binari. Un tentativo che è stato gestito con la chiusura degli ingressi e un nutrito cordone di agenti e carabinieri nel piazzale. Un dispositivo a cui è bastata la semplice deterrenza ‘visiva’ per far desistere chi aveva in animo di andare oltre rispetto quanto visto fino a quel momento.

Ma procediamo con ordine. Il piano per la giornata messo a punto dal questore Salvatore Calabrese ha visto impegnata una cinquantina di uomini tra poliziotti e carabinieri, ‘spalmati’ su tutto l’arco della giornata fino alla sera (quindi ben oltre l’orizzonte temporale previsto per la manifestazione). L’intento era infatti quello di prevenire ‘code’ della protesta che avrebbero potuto protrarsi nel pomeriggio o in serata, quando erano previsti l’intervento della relatrice Onu sulla Palestina Francesca Albanese nell’ambito del festiva di Internazionale e il contemporaneo presidio dell’associazione Italia Israele a pochi passi dal luogo dell’incontro. Come anticipato, al servizio hanno preso parte soltanto le forze territoriali, senza reparti inviati dall’esterno (questi ultimi sono stati impiegati negli scenari ben più complessi di altre città, Bologna e Padova in primis). A coordinare gli operatori, un primo dirigente, un funzionario e un ispettore della questura. Agenti e militari hanno seguito il corteo con un presidio in testa e uno in coda. Immaginabile e prevista la deviazione in piazza Municipale, dove le ‘divise’ si sono adoperate per presidiare lo scalone ed evitare sortite. Dopo una mattinata filata liscia e senza disordini, la tensione si è alzata nel primo pomeriggio. Intorno alle 14, circa trecento attivisti si sono rapidamente diretti verso la stazione, con l’intento di occupare i binari.

A contenere il blitz, trenta tra poliziotti e carabinieri con caschi, scudi e giubbotti protettivi. Gli ingressi laterali dello scalo sono stati chiusi a chiave dal personale della Polfer, mentre i portoni centrali sono stati presidiati dalle forze dell’ordine per impedire l’accesso ai manifestanti. Parallelamente, il personale di Trenitalia si è adoperato per consentire il normale passaggio dei viaggiatori. Dopo circa un’ora, anche quell’ultimo presidio si è sciolto, facendo calare il sipario su una giornata di protesta pacifica che si è conclusa senza particolari problemi.

Federico Malavasi