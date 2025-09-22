Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ferrara
CronacaCom’è stato lo sciopero di oggi alla scuola senza zaino
22 set 2025
MARIO BOVENZI
Cronaca
Com’è stato lo sciopero di oggi alla scuola senza zaino

I bambini hanno osservato due minuti di silenzio. Davanti al plesso, insieme agli insegnanti e ai genitori, hanno anche mostrato alcuni cartelli, un appello a fermare la guerra

La scuola senza zaino di Lido Estensi, i cartelli mostrati dai bambini il 22 settembre

Lido estensi, 22 settembre 2025 – Alla scuola ‘Senza zaino’, istituto che si trova a lido degli Estensi, nella mattinata è scattata mezzora di sciopero.

E i bambini hanno osservato due minuti di silenzio. Davanti al plesso, insieme agli insegnanti e ai genitori, hanno anche mostrato alcuni cartelli, un appello a fermare la guerra.

La scuola senza zaino è un modello educativo e pedagogico nato in Italia nel 2002.

Gli studenti non portano lo zaino perché la scuola fornisce tutto il materiale didattico.

Nella provincia di Ferrara ne esiste una sola, che fa parte dell’istituto comprensivo di Porto Garibaldi.

Le scuole senza zaino sono 800 in Italia.

Nella struttura a lido Estensi, la didattica ha come base il metodo Montessori, portano i bambini anche famiglie di Lagosanto, Ostellato.

ScioperoGuerraScuola