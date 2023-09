Scippa una donna e la fa cadere. Patteggia la pena: un anno e dieci mesi

Un anno e dieci mesi di reclusione per aver scippato e fatto cadere una ciclista a Pontelagoscuro. È la conclusione del procedimento a carico di un 53enne italiano arrestato a fine agosto nella frazione sul Po. Nel giorno in cui finì nella rete, i carabinieri lo stavano seguendo in quanto sospettato di aver commesso altri episodi dello stesso tipo. In quell’occasione, i militari lo videro entrare in azione ‘in diretta’. Alla guida di uno scooter, si è avvicinato alla vittima prescelta e le ha afferrato la borsetta che era agganciata al manubrio della bicicletta. Un’azione repentina e violenta che ha fatto rovinare sull’asfalto la malcapitata. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato, mentre la donna è stata soccorsa dal 118. Il 53enne, assistito dall’avvocato Fabrizio Carletti, ha ammesso la propria responsabilità e l’altro ieri ha patteggiato un anno e dieci mesi, oltre a 400 euro di multa.