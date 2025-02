Scippano una donna su un autobus, bloccate e denunciate

La polizia di Stato ha denunciato in stato due persone per un furto su un autobus. Gli agenti delle volanti, nella giornata di lunedì, sono intervenute in viale Cavour dove una cittadina ha riferito di essere all’inseguimento di due donne le quali, poco prima, le avevano rubato il portafoglio sull’autobus. In particolare la denunciante ha riferito che, mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico, aveva percepito un atteggiamento sospetto delle due donne tale da immaginare che le avessero preso qualcosa dalla borsetta. Accertato che le mancava il portafoglio, è scesa dal veicolo inseguendo le due donne e chiamando nel contempo il 113. In quel frangente le fuggitive le hanno lanciato il portafoglio nel tentativo di guadagnare le fuga, ma all’arrivo della pattuglia è emerso che avevano trattenuto 150 euro prima di gettare il portafoglio. Le donne sono state quindi denunciate. Sempre lunedì, gli agenti hanno sanzionato la cliente di un bar in evidente stato di ubriachezza la quale aveva scatenato una lite perché la titolare rifiutava di serverle ancora da bere.