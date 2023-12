Scippatore seriale, nuove accuse. Una delle vittime finita in ospedale

FERRARA

Già in carcere per episodi simili, ieri uno straniero di trent’anni, è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari di Ferrara. Provvedimento che gli è stato consegnato dagli uomini della squadra mobile di Ferrara e che arriva a conclusione di indagini che sono iniziate durante l’estate scorsa, quando si susseguirono una quantità di scippi ai danni di donna, perlopiù, sulla sessantina che si spostavano in bicicletta. Anche lui in sella a una bicicletta, affiancava le vittime per poi strappare loro la borsetta e fuggire. Tutti fatti avvenuti ad agosto scorso, così come altri che già gli sono stati contestati e per i quali è rinchiuso in carcere.

Durante una di queste aggressioni una delle vittime, una donna piuttosto anziana, dopo lo strattonamento della bicicletta è rovinata a terra riportando la frattura della rotula sinistra. Le sono stati necessari venti giorni per guarire completamente

. Dal racconto delle vittime, che hanno portato gli uomini della Mobile a sottoporle anche a un riconoscimento fotografico e dagli elementi raccolti è emerso un quadro probatorio che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuti sufficiente per firmare la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento di arresto è stato notificato al trentenne nei giorni scorsi, all’interno della casa circondariale di via Arginone. Resta alta l’attenzione da parte della polizia di Stato sul fenomeno dei reati predatori e proseguono senza sosta le attività finalizzate a identificare gli autori di altri fatti criminosi analoghi.

re.fe.