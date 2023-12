Scippò due anziane in bici. Pena pesante per un giovane

Si è conclusa con la condanna a cinque anni e quattro mesi, la vicenda che ha riguardato un cittadino marocchino, Olban Achraf, che era finito a processo per due scippi compiuti ai danni di altrettante anziane straniere. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini, al termine del rito abbreviato. Lo straniero era accusato di due scippi messi a segno ad agosto scorso, tra via Goretti e Pontelagoscuro, ai danni di altrettante donne. Durante il secondo, la vittima cadde dalla bicicletta e proprio in quel momento, entrarono in azione i carabinieri che stavano seguendo il giovane straniero, fortemente sospettato di essere l’autore del precedente scippo.

I carabinieri gli trovarono addosso le cuffiette e un iphone rubati alla precedente donna scippata. Riavvolgendo il nastro il primo episodio era accaduto in via Goretti: il giovane ha avvicinato una donna in bicicletta e le ha strappato la borsetta, con dentro tutto quello che aveva all’interno. Per poi riuscire a fuggire. Andato a buon fine il primo colpo, ha pensato bene di insistere. Fino a quando non è stato preso dai militari dell’Arma a Pontelagoscuro, quando l’anziana è stata avvicinata dal giovane. Lui le si è affiancato e nel tentare di strapparle la borsetta, l’ha fatta cadere a terra, tanto che fu necessario il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso di Cona. In quel momento, l’intervento dei carabinieri e l’arresto dello straniero.

c.r.