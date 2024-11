’Scomode’, commedia femminile al Teatro Arena di Codigoro: "Dobbiamo essere come vogliamo"

"Scomode" è la proposta di domani sera alle 21 al teatro Arena di Codigoro della Compagnia Teatriband di Bosco Mesola, nell’ambito della rassegna promossa dal Gad Amici del Teatro di Codigoro e dal comune codigorese dedicata alle compagnie locali. La Teatriband è nata per volontà di alcune mamme che volevano mettersi in gioco col teatro per divertirsi e divertire. E’ molto sensibile al tema violenza sulle donne e da diversi anni propone spettacoli per raccontare storie di dolore e sofferenza, cercando di dar voce a chi voce non ne ha più. Sul palco Ambra Andriolo, Elena Fabbri, Jenny e Silvia Roma, Patrizia Dal Passo e Valentina Tinari per la regia di Ambra Andriolo con le coreografie di scuola Hip-Hop Missione Africa. Una commedia al femminile che ha come protagoniste sei donne, ognuna con una sua personalità ma tutte accomunate dal fatto di essere scomode.

"Queste donne sono la frase che rimane sospesa, sono l’ansia che sale prima di un lungo viaggio – dicono le attrici – sono il nero mascara sugli asciugamani e quel bambino nascosto che libera tutti. Tante scomodità che non accettano, vorrebbero cambiare, ma per cosa? Per essere accettate. La Teatriband vuole trasmettere, in maniera leggera, frizzante, che la scomodità è comoda, non dobbiamo limitare noi stesse – concludono – per piacere agli altri, siamo così come siamo nelle nostre imperfezioni, ma soprattutto dobbiamo essere ciò che vogliamo". Prevendita biglietti, al costo di 5 euro, presso Fioreria Aphrodite e Tabaccheria Scalambra Mauro.

c. c.