Scompare da casa, trovato morto in acqua

LIDO DEGLI ESTENSI

È stato rinvenuto senza vita, ieri mattina, nelle acque che bagnano la Marina di Lido degli Estensi. Questo il tragico epilogo delle ricerche che erano state avviate per ritrovare Luciano Angusti, allontanatosi da casa nella serata precedente per una passeggiata dalla quale non ha più fatto ritorno. Erano circa le 21 di mercoledì, quando il settantunenne, nativo di Codigoro, ma residente nella località balneare comacchiese, era uscito dalla propria abitazione per fare quattro passi. Col passare delle ore, non vedendolo far rientro, i famigliari di Angusti hanno cominciato a preoccuparsi e a temere gli potesse essere successo qualcosa. Dunque, hanno presentato denuncia di scomparsa, a seguito della quale sono stati avviate le ricerche che hanno visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri e guardia costiera. Anche sui principali gruppi Facebook dei Lidi Estensi e Spina è stato diffuso un messaggio in cui si chiedeva aiuto a chi potesse averlo visto.

Poi, nella mattinata di ieri, il drammatico ritrovamento nelle acque di Lido degli Estensi. Il settantunenne è stato riportato a riva, dove è giunto il personale del ‘118’ con ambulanza e automedica. Purtroppo, però, per Angusti non vi era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto altro che constatarne il decesso. Al momento non si conosce con esattezza quanto sia accaduto al settantunenne. Sono state notate sulla sua fronte alcune ferite, che potrebbe essersi procurato a seguito di una caduta. Una delle ipotesi è che Luciano Angusti possa aver battuto la testa, prima o dopo essere finito in acqua, e che ciò abbia potuto fargli perdere i sensi, rendendogli impossibile chiedere aiuto. Le forze dell’ordine hanno informato di quanto accaduto l’autorità giudiziaria. In queste ore, il pm sta valutando se disporre o meno gli esami autoptici sul corpo di Angusti per ottenere un quadro più approfondito delle cause che abbiano portato al suo decesso.

La notizia della scomparsa di Luciano Angusti, non appena si è diffusa, è stata accolta con profondo dolore a Codigoro, dove era nato, e nel Comacchiese dove viveva assieme alla propria famiglia. Dal suo profilo Facebook emerge una sua passione, quella della poesia: nei post sono presenti alcuni dei versi che aveva scritto. In questo momento di dolore, i pensieri di amici e conoscenti, affidati anche ai social network, sono dedicati al ricordo del settantunenne e ad espressioni di cordoglio e vicinanza ai suoi famigliari, improvvisamente colpiti da un gravissimo lutto.

Valerio Franzoni