Scompare nel fiume Po, ore d’ansia per un anziano

Ferrara, 15 settembre 2025 – Lo stanno cercando da sabato sera, quando è scattato l’allarme. Un uomo, 71 anni, è stato inghiottito dalle acque del Po, nel territorio di Ro Ferrarese, al confine con Polesella comune che si trova ancora nella provincia di Rovigo (in Veneto).

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ferrara con alcune unità di soccorso e un natante, con il supporto dei colleghi di Copparo, di Bologna e dei sommozzatori. Che stanno scandagliando ormai da due giorni le acque del grande fiume in quel tratto particolarmente profondo. Ieri pomeriggio sul Po anche un elicottero che si è alzato in volo per cercare dall’alto di riuscire ad individuare segni, indizi.

Sono intervenuti anche i carabinieri, obiettivo quello di capire cosa sia successo. Anche se ormai tutte le ipotesi vanno purtroppo in una direzione. L’anziano avrebbe infatti lasciato un biglietto, un foglio dove sono scritte alcune frasi. Le ricerche non si fermano, sotto gli occhi della popolazione in ansia per le sorti del pensionato. Anche oggi i vigili del fuoco torneranno a scandagliare il fiume.