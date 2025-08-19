Ritrovata la donna scomparsa in bicicletta da Comacchio

Ferrara, 20 agosto 2025 – È stata ritrovata ieri sera Germana Felletti, la donna 59enne che si era allontanata da Porto Garibaldi, frazione di Comacchio. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa e l'associazione Penelope aveva lanciato un appello.

C’erano stati momenti di preoccupazione per la donna che si era allontanata da casa in bicicletta la mattina del 18 agosto e di cui non si erano più avute sue notizia.

L'associazione Penelope Emilia-Romagna aveva lanciato un appello su Facebook e diffuso la foto della donna. "E’ scomparsa in bicicletta da Comacchio località’ Porto Garibaldi verso le 9 del 18 agosto. C'è grande preoccupazione - dice l'avvocato Barbara Iannuccelli, per l'associazione - perché la signora non si era mai allontanata da casa in questo modo e senza avvisare nessuno. Chiediamo aiuto".