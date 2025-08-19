Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Ritrovata la donna scomparsa in bicicletta da Comacchio
19 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
Ritrovata la donna scomparsa in bicicletta da Comacchio

La 59enne Germana Felletti si era allontanata di casa il 18 agosto senza fare rientro. E’ stata ritrovata martedì sera

Nella ricerca della 59enne scomparsa da Porto Garibaldi si erano mossi i carabinieri

Nella ricerca della 59enne scomparsa da Porto Garibaldi si erano mossi i carabinieri

Ferrara, 20 agosto 2025 – È stata ritrovata ieri sera Germana Felletti, la donna 59enne che si era allontanata da Porto Garibaldi, frazione di Comacchio. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa e l'associazione Penelope aveva lanciato un appello.

C’erano stati momenti di preoccupazione per la donna che si era allontanata da casa in bicicletta la mattina del 18 agosto e di cui non si erano più avute sue notizia. 

L'associazione Penelope Emilia-Romagna aveva lanciato un appello su Facebook e diffuso la foto della donna. "E’ scomparsa in bicicletta da Comacchio località’ Porto Garibaldi verso le 9 del 18 agosto. C'è grande preoccupazione - dice l'avvocato Barbara Iannuccelli, per l'associazione - perché la signora non si era mai allontanata da casa in questo modo e senza avvisare nessuno. Chiediamo aiuto"

© Riproduzione riservata