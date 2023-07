’Scomparsa’ da giorni Trovata morta in casa

Viveva da sola al secondo piano di un palazzo di via Aria Nuova, in città. E da qualche giorno non rispondeva alle telefonate di nessuno. I vicini non l’avevano più vista. Così ieri mattina è stato deciso di allertare carabinieri e vigili del fuoco per capire che cosa poteva essere accaduto. I pompieri sono riusciti a raggiungere l’appartamento passando da una finestra e una volta dentro hanno trovato la donna, 74 anni, senza vita. Ormai da qualche giorno probabilmente. Stroncata da un malore.