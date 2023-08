Scomparsa la targa a Lio Rizzieri La denuncia dal circolo di Porotto

Scomparsa nella notte la targa di intitolazione del circolo Pd nord-ovest di Porotto a Lio Rizzieri. Così il i referenti del gruppo Pd raccontano il fatto sulla pagina Facebook: "Lio Rizzieri poteva essere nostro, o vostro, nonno. Abitava a Mizzana, la sua era una famiglia di antifascisti dalla quale ha raccolto e praticato i valori più alti di quel movimento che portò il nostro Paese ad essere una Repubblica democratica ed uno Stato Libero. Suo padre, raccontava spesso, fu picchiato e umiliato dai fascisti che gli inchiodarono anche un asse di legno alla schiena". Nel post ci si rivolge poi a chi ha staccato e fatto sparire la targa, che "non ha fatto uno sgarbo a noi. Lo ha fatto a tutti, forse inconsapevole di cosa quella scritta e quel nome rappresentino" spiegando che "Si può essere critici e anche avere idee completamente divergenti ed opposte ma nulla giustifica questi atti vandalici. Credo che chi ha compiuto questo gesto non lo abbia fatto con consapevolezza o con un preciso intento politico, penso piuttosto che stia seguendo un vulnus, una sorta di fastidiosa "moda" che porta a cercare qualcosa di "alternativo da fare"". Se dietro la sparizione della targa vi fosse invece una motivazione politica, l’invito è invece di presentarsi al circolo "per sentire le vostre ragioni, perché quello che avete fatto è un gesto vigliacco. Se avete qualcosa contro di noi, venite a dircelo, saremo lieti di ascoltarvi e di guardarci negli occhi. La memoria di Lio Rizzieri non sarà cancellata da questo gesto".

Lucia Bianchini