Ferrara, in due anni 140 scomparsi: mancano all’appello in 50

Ferrara, 16 febbraio 2025 – I loro volti resistono a volte solo nelle foto – sempre più sbiadite nello scorrere dei giorni, degli anni – e nella memoria dei familiari, degli amici. Che non si arrendono, sos rilanciati sul web, urlati tra le lacrime nel contorno di un televisore. Scomparsi, spariti per sempre, un saluto sulla porta di casa, l’ultimo fotogramma catturato dall’occhio elettronico di un treno. Lo sguardo sperduto, una sportina, il bavero del cappotto stretto al collo.

Dati drammatici. In poco più di due anni – 2023, 2024 e i primi due mesi del 2025 – sono 45 le persone di cui, nonostante le ricerche, si è persa ormai ogni traccia. Nello stesso periodo – il dato è della prefettura – sono state 140 le denunce per persone sparite dallo schermo degli affetti. Quasi un centinaio – grazie ad un’opera che si può definire di intelligence, che coinvolge numerosi attori – quelli che sono stati ritrovati, che sono tornati alla loro famiglia, di nuovo al lavoro, ad una recuperata vita quotidiana.

L’allarme, l’sos, le foto che girano sul web legate al filo della speranza. A spiegare come operano gli angeli che riescono a portare a casa chi voleva chiudersi una porta dietro le spalle, vittime di vuoti di memoria, di una sbandata d’amore, a volte di misteri che si svelano solo dopo anni, è Maddalena Della Rosa, capo di gabinetto, viceprefetto. “Le fasi operative – precisa – sono indicate nel piano provinciale di intervento coordinato per la ricerca delle persone scomparse, piano che è stato aggiornato dalla prefettura nel 2024”.

Un documento che detta i tempi dell’intervento, le modalità d’azione, piano che il prefetto Massimo Marchesiello ha illustrato con particolare orgoglio nel bilancio di fine anno. “La prefettura – entre nei dettagli Della Rosa – acquisita la denuncia, coinvolge diversi enti ed uffici a concorrere nell’attività di ricerca”. Un nutrito esercito che conta uomini e mezzi. Vengono coinvolti questura, carabinieri, Finanza, Stradale e polizia ferroviaria, vigili del fuoco, ufficio circondariale marittimo, Comune di residenza dello scomparso, polizia locale, polizia provinciale, Croce Rossa, 118 e Ferrovie dello Stato. Un dato, più di uno, balza agli occhi. Nel 2023 tra gli scomparsi c’erano 21 maggiorenni e ben 50 minorenni, 18 italiani e 53 stranieri. La provenienza, Gambia, Tunisia, Pakistan, Afghanistan, Eritrea, Turchia, Cina, Sierra Leone e Romania. Tanti vivono e sono ospitati in strutture d’accoglienza. Una situazione allarmante. Decisivo il progetto Spes, speranza. Viene utilizzata una piattaforma informatica per semplificare il flusso di informazioni tre le forze di polizia e le prefetture.

Cruciale la collaborazione con la rete ferroviaria italiana. Il treno è il mezzo più utilizzato dai minorenni che si allontanano. Spiega Trenitalia Tper: “Sui treni regionali Rock e Pop è attiva la videosorveglianza di bordo, le telecamere riprendono chi sale, chi scende, l’interno dei convogli. Un sistema contro le aggressioni che si rivela cruciale anche per le ricerche degli scomparsi”. Fare presto, questo l’imperativo. Sua figlia, Cristina Golinucci, è scomparsa a Cesena il 1 settembre del 1992. Marisa Degli Angeli non si è mai arresa. E’ presidente di Penelope Emilia Romagna. Dice: “Siamo molti vicini alle famiglie, le seguiamo in questi momenti difficili. Li incoraggiamo. Mai arrendersi”.