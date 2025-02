Scomparsi da Ferrara, si intensificano le ricerche: chi sono

Ferrara, 9 febbraio 2025 – Sono due i ragazzi scomparsi da Ferrara e per i quali, in queste ore, i militari hanno intensificato le ricerche. Il primo, Ghenov Artiom ha 32 anni, è nato in Moldavia il 31 luglio 1992 e dal 6 febbraio non si hanno più sue notizie. Il ragazzo si è allontanato da Ferrara in bicicletta. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai militari. I carabinieri, nell'intensificare le ricerche, hanno diramato una sua fotografia e invitano chi l'avesse vista o chi avesse informazioni, a contattare il 112.

Sono in corso le ricerche anche di Jennifer Marcus, nata il 7 aprile 1996 in Nigeria, 28enne che si era allontanata da Ferrara il 10 gennaio. Al momento della scomparsa aveva i capelli rasati, biondi. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. I militari, nell'intensificare le ricerche, hanno diramato una sua fotografia e invitano chi l'avesse vista o chi avesse informazioni, a contattare il 112.