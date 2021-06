Ferrara 25 giugno 2021 - Si era allontanato ieri dalla casa dei genitori, in sella alla sua mountain bike, facendo perdere le tracce, per poi essere ritrovato oggi a Treppio, in provincia di Pistoia. E' quanto accaduto in queste ore a un 15enne di Ferrara, ritrovato in Toscana dalla polizia di Bologna in collaborazione con i carabinieri di Sambuca Pistoiese.

Dopo la partenza nella mattinata di ieri, i genitori, non avendo più notizie dal figlio, avevano lanciato l'allarme anche via social con un post condiviso in diversi gruppi Facebook del Bolognese. Il ragazzo, in sella alla mountain bike, era stato avvistato nella zona di Castel di Casio e del lago di Suviana e questa mattina, dopo avere trascorso una notte su una panchina, è stato rintracciato a Treppio. Agenti e militari lo hanno messo in contatto con i familiari che hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo