Scomparso da giorni, primo contatto al telefono con Assim

BONDENO

E’ stato rintracciato da un amico Assim Abdelkader, l’uomo, padre di famiglia, 51 anni, originario del Marocco, scomparso da Bondeno il primo marzo scorso, dopo un litigio con la moglie che ne aveva denunciato la scomparsa. Dalle prime segnalazioni, arrivate dalla stazine ferroviaria di Napoli, a un primo contatto reale. La comunità di Bondeno dell’associazione Essalam infatti, si è messa subito al lavoro per collaborare con le forze dell’ordine, lanciando addirittura un appello ad Assim perché torni. Ieri, qualcuno dell’associazione da Bondeno è riuscito, tramite un altro cellulare a contattare l’uomo scomparso che non ha portato con sé il proprio telefono. A quel punto, pur non sapendo dove si trovi, l’hanno invitato "A rivolgersi alla più vicina stazione dei carabinieri o posto di polizia, per inviare le proprie generalità e confermare che sta bene". La notizia della scomparsa e le ricerche infatti erano state diramate nei giorni scorsi su tutto il territorio nazionale. Tahiri El Orche, presidente dell’Associazione culturale Essalam di via Goldoni a Bondeno, a nome di tutta la comunità, aveva lancia un appello sperando che arrivi al cuore di Assim Abdelkader "Siamo pronti ad accoglierti – aveva detto – e a stringerti la mano".