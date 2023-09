Scomparso dal 10. Ricerche pure ai Lidi

"Mi sembra di vivere in un thriller. Mio padre Alberto (foto), di 79 anni, è svanito nel nulla da 10 giorni senza lasciare traccia. Lui è originario di Ferrara, e domenica abbiamo svolto una perlustrazione a tappeto dei Lidi ma nulla da fare". Paolo Berti, titolare della nota impresa AutoSplendid di Vezzano, ormai trascorre il suo tempo a setacciare la zona pedecollinare e la città, cercando di rintracciare il babbo – residente a Montecavolo – che si è allontanato da casa attorno alle 15 di domenica 10 settembre per poi non dare più notizie di sé. Oltre una settimana di angosciose quanto inutili ricerche strada per strada, di telefonate in ospedali e ricoveri, di foto mostrate. Dall’abitazione di Alberto Berti è scomparsa anche una bici da donna beige, con le manopole marroni: è forse in sella a quella che il pensionato si è allontanato, anche se l’anziana moglie e l’altro figlio (che vive con loro) non lo hanno visto andare via. Indossava una canottiera di colore rosso e pantaloncini corti: "Ha lasciato a casa documenti, carte di credito e portafoglio, le chiavi e il telefonino. Chiunque abbia qualsiasi notizia o l’avesse avvisato è pregato di contattarmi al numero 339.3877694", conclude il figlio Paolo.