Scomparso, segnalazioni da Napoli

BONDENO

Sulle tracce di Assim Abdelkader (foto), l’uomo, padre di famiglia, 51 anni, originario del Marocco, scomparso da Bondeno il primo marzo scorso, dopo un litigio con la moglie che ne ha denunciato l’allontanamento. Ci sono le prime segnalazioni, da ieri, che arrivano dalla stazione di Napoli di una persona che corrisponderebbero alle descrizioni diffuse dalle forze dell’ordine per le ricerche. Intanto Tahiri El Orche, presidente dell’Associazione culturale Essalam di via Goldoni a Bondeno, a nome di tutta la comunità, lancia un appello sperando che arrivi al cuore di Assim Abdelkader.

"Gli vogliamo bene – dice il presidente – e tutti parlano bene di lui. E’ un bravo padre di famiglia, un lavoratore, un uomo onesto. Speriamo che torni tra noi. Siamo pronti ad accoglierlo, indipendentemente da quello che gli è successo. Gli stringeremo la mano al suo ritorno – sottolinea – e quando torna può stare con noi. E’ una persona che ha contribuito per il centro Essalam e noi vogliamo aiutarlo. A nome di tutta la comunità marocchina di Bondeno lo invitiamo a tronare e gli offriamo la nostra disponibilità e il nostro aiuto". Assim Abdelkader, che lavora come operaio in una ditta di Ferrara, pare che in queste ore abbia contattato il datore di lavoro per licenziarsi. Si è allontanato da casa a piedi, avvolto dal buio, presumibilmente verso le 21,non ha con sè la macchina. Da quel momento non ha più dato notizie di sé. E’ diabetico e ha bisogno di assumere le medicine che non ha portato con sé. Indossava una tuta e un berretto di lana grigio. Le ricerche sono in corso in attesa di avere presto notizie certe.