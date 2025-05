"Sconcertato, ora restituire dignità alla donna"

"Rimango sconcertato. Mai avrei pensato che in una piccola comunità si verificassero situazioni come questa". Il sindaco di Bondeno Simone Saletti fatica a trovare le parole per descrivere quanto accaduto a Scortichino dove un 54enne, Massimiliano Poletti, ha avvolto nel cellophane il corpo senza vita della madre, morta a gennaio per cause naturali, e lo ha nascosto in garage per continuare a percepire la pensione. "Sono azioni che lasciano interdetti – prosegue il primo cittadino matildeo –. Sono in corso indagini quindi non ci si può sbilanciare troppo sull’accaduto. Posso soltanto dire di avere massima fiducia negli inquirenti, nella speranza che si possano presto chiarire le dinamiche e restituire alla signora il rispetto e la dignità che le sono venute meno". A breve la procura conferirà l’incarico per svolgere l’autopsia sul corpo della 90enne. Gli esami serviranno per cristallizzare le cause della morte e per stabilire che non si siano verificate altre condotte, anche di natura colposa. Al di là dell’esito delle indagini, il ritrovamento del cadavere dell’anziana ha sconvolto gli abitanti del paesino che, pur conoscendo poco la famiglia in questione, da sempre schiva e riservata, mai si sarebbero aspettati di assistere a una tale tragedia.