"Sconti fino al 50%, una risposta alla crisi"

di Mario Bovenzi

Tra le borse, che allineate sugli scaffali sembrano brillare come gioielli, esprime un desiderio Lorenza Bregna, da 28 anni nel mondo del commercio. Da due dietro la vetrina di Piero Guidi, creatività e spirito italiano a braccetto nel dna di un marchio che fa mostra di sé in pieno centro. "Il mio desiderio è quello di riuscire a lavorare molto, ma molto di più", dice e gli occhi le si illuminano vedendo quei due fidanzatini varcare la porta. Se il buon giorno si vede dal mattino sarà roseo quello dei saldi. L’ora dell’acquisto scocca nella tarda mattinata quando, smaltito il carico di colesterolo accumulato in queste lunghe vacanze, il popolo a caccia del risparmio magari al 50% si riversa lungo le strade. Sergio Segala e Federico Giacobone, oltre il bancone, aspettano che varchi la soglia di Badgay Store. "Natale è stato un po’ sottotono, adesso staremo a vedere", dicono circondati da capi sportivi che sembrano fatti su misura per la grinta di chi ha 30 anni e le aspirazioni e la pancetta di chi tocca i 50. E’ un buon giorno per Monica Volta, titolare di Brand, ed il nipote Giacomo Busi, indaffarato a indovinare i desideri di un cliente combattuto tra un maglione ed una camicia. "Sta andando bene, noi vendiamo", scandisce le parole con un pizzico d’orgoglio. L’aria della ripresa, quella che fa girare il registratore di cassa, si respira da Felloni Studio. Spiega Riccardo Felloni: "I clienti entrano e comprano, ma con grande attenzione alla spesa e al capo d’abbigliamento. Sono molto più cauti rispetto al passato, evidentemente la crisi ha segnato un po’ tutti. Speriamo sia solo l’inizio di un bel fine settimana per i consumatori e certo anche per noi che crediamo nel nostro lavoro oltre le vetrina, tra scaffali e banconi". Cecilia Gottardo sta attaccando il cartello adesivo, si legge in formato A 3 la parola "saldi". Sarà illuminata anche domenica, perché ogni giorno è buono per far tornare i conti di un paese che affanna sulla strada di una ripresa, tra molti "stop", appena qualche "go". Katia Pugliese vende capi d’abbigliamento per bambini. Si chiama ’Tutù’ il negozio e ci sono abiti, tutine e pantaloncini colorati. "Il periodo di Natale è andato bene, ora incrociamo le dita", afferma mentre mostra vestiti e regala consigli ad una giovane mamma. Qui si fanno sconti dal 30 al 50%. Entusiamo alle stelle da Liu-Jo, è stampato nei sorrisi di Federica Tuffanelli e Martina Tampieri. "Bisogna saper aspettare, avere pazienza. Andrà bene", quasi se lo sentono e si allontano veloci dietro i gusti di una signora. Non si fanno saldi da Rotoplano, l’universo del giocattolo affacciato in via Bersaglieri del Po. Laura Muttoni e Alessio Ragazzi spiegano la loro filosofia: "I giochi per i bambini e magari per gli adulti non conoscono stagioni". Vanno per la maggiore i carillon, scatole che si aprono per regalare musica e nostalgia. Gettonati anche i giochi di società per chi ancora vuole sentirsi bambino senza farlo magari troppo vedere. Di nuovo una ventata d’entusiasmo in via Garibaldi, nei metri quadri affastellati di vestiti di tutti i colori, cinture e borse di ’Indelicatissimo’. Promette bene il piccolo mondo di Clarissa Righi. "Spero che con i saldi le vendite vadano alle stelle". Meno 30%, si passa alla cassa.