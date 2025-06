"Sconti per gli iscritti della Cgil e non per i disabili"

Caro Carlino,

nel cartellone appeso al cancello del parco Pareschi di corso Giovecca (Arena Coop Alleanza 3.0) si legge che, per i film in programma, sono previsti sconti per soci Arci, iscritti alla Cgil, over 60, under 12 e studenti di Unife. Nulla leggo relativamente ai disabili. Era così difficile prevedere uno sconto anche per i possessori di Disability Card? O forse i disabili sono meno meritevoli di sconti rispetto ai soci Arci, agli iscritti alla Cgil o agli studenti universitari? Grazie, Maria Zucchini

* * *

IL VOTO DEL 2 GIUGNO

Caro Carlino,

mi permetto di dissentire dal Signor Prefetto, che in occasione del 2 giugno ha dichiarato che gli Italiani in quell’occasione scelsero la democrazia, aprendo le porte a un futuro di libertà, di giustizia e di partecipazione. Gli Italiani scelsero la Repubblica, non la democrazia. Se infatti avesse vinto la Monarchia (come auspicava Churchill) il nostro avvenire sarebbe stato egualmente democratico. “Autogoverno di popolo e giustizia sociale” fu lo slogan scelto da Umberto II in occasione del referendum. E non credo che Croce, Einaudi e De Nicola, votando monarchia, volessero scegliere un regime reazionario o antidemocratico. Piuttosto ricordiamo che non votarono certo per l’odiata casa Savoia gli ex-repubblichini... Lucia Marchetti