Scontro auto-camion ferita una donna

Paura in A13 nel tratto all’altezza di Ferrara quando ieri sera una donna alla guida di un’auto ha sbandato improvvisamente tagliando la strada a un camion che non ha potuto evitarla. La vettura è finita fuori dalla carreggiata, oltre la recinzione. L’impatto è stato violento e, in un primo momento, i soccorsi hanno temuto che la donna potesse essersi ferita gravemente. Invece ha riportato soltanto traumi leggeri nonostante l’impatto tra la sua vettura e il mezzo pesante. sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Altedo. I pompieri si sono dovuti occupare di liberare dal groviglio di lamiere la donna. In questo modo l’equipaggio dell’ambulanza del 118 ha potuto prestarle soccorso. In un primo momento era stato allertato l’elisoccorso, ma il velivolo è ripartito senza la signora che, come detto, non era ferita gravemente. Sull’A13 si sono formate lunghe code in attesa che la carreggiata venisse liberata dal camion e dall’auto coinvolti nell’incidente. Le vetture, per evitare la coda, si sono riversate nelle strada della città creando non pochi problemi al traffico.