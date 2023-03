Scontro con Colaiacovo Lodi: "Gesto gravissimo" Lega e FI: "Duro attacco alle forze dell’ordine"

di Federico Di Bisceglie Dopo la bagarre in Consiglio Comunale, lo tsunami polemico era inevitabile. Lo scontro tra il vicesindaco Nicola Lodi e il capogruppo dem Francesco Colaiacovo legato al tema della sicurezza, in particolare nel quartiere giardino, polarizza ancora una volta il dibattito. La contrapposizione è netta e il vicesindaco, torna al contrattacco. "Il capogruppo del Pd Francesco Colaiacovo – così Lodi - si è reso protagonista di un gesto gravissimo, ai limiti della violenza fisica che speravo suscitasse una forte presa di posizione da parte dei suoi colleghi all’opposizione. Sia per i modi, mai un consigliere era giunto al limite del faccia a faccia con un membro della giunta, sbattendo violentemente i tavoli sul pugno, che per i toni offensivi nei confronti dell’operato delle forze dell’ordine". Ed ecco il nocciolo della discussione. "Dire che il lavoro delle forze dell’ordine è spettacolarizzazione – così Lodi - è offensivo tutti coloro che hanno dato tanto per liberare alcune zone in mano alla mafia nigeriana, negata per anni dalle ‘percezioni’ della precedente amministrazione a guida Pd. Chiedo le scuse pubbliche di Colaiacovo in apertura del prossimo consiglio. Le chiederò ad ogni riunione del consesso, non tanto nei miei confronti, ma verso gli...