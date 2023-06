Scontro fra quattro auto in ‘Super’ Tre feriti e traffico paralizzato

Una carambola tra più veicoli ha paralizzato il traffico sul raccordo della Superstrada, poco dopo il casello di Ferrara sud in direzione mare. Il tamponamento è avvenuto alle 17.25 di ieri, all’altezza del chilometro 2+500 (località Uccellino). Ancora da chiarire le cause della scontro che ha visto protagoniste quattro auto, una Volkswagen Passat, una Volkswagen Golf e due Fiat Doblò. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Passat avrebbe urtato altre due vetture, intraversandosi sulla carreggiata. Il quarto mezzo, arrivando poco dopo lo schianto, non ha potuto evitare l’impatto con gli altri veicoli. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Altedo, che si sono occupati dei rilievi. In supporto per la viabilità sono intervenute anche le pattuglie della Polstrada di Ferrara. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza gravi conseguenze. Tre conducenti dei mezzi sono rimasti lievemente feriti. Illeso, invece, il quarto guidatore. Pesanti le ripercussioni sul traffico, vista l’ora di rientro dal lavoro. La viabilità sulla Ferrara-Mare ha subito rallentamenti per tutto il tempo necessario ai soccorsi, ai rilievi e alla messa in sicurezza della carreggiata.

f. m.