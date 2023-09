Scontro fra tre mezzi all’incrocio. Anziano ferito, è in gravi condizioni

Grave incidente ieri attorno alle 15,20, in via Gran Linea nella località di Jolanda di Savoia, all’altezza dell’incrocio con via Boaretti, vicino all’elettrauto del paese. Coinvolti una Lancia con a bordo un anziano ultra 80enne, una Polo ferma all’incrocio e un furgone di una nota ditta specializzata nella gestione di spedizioni, condotto da un corriere di giovanissima età.

Chi ha assistito in diretta al sinistro ha riferito di aver sentito un gran boato: "Io da casa ho potuto udire solo un forte rumore, ma mia moglie che era lì vicina, stava portando a passeggio il cane mi ha detto che il ragazzo giovane a bordo del furgone, per sorpassare la macchina Polo ferma all’incrocio, che stava dando la precedenza, ha invaso la corsia opposta proprio mentre l’altra macchina entrava per la via e così si sono scontrate. Il rumore è stato fortissimo spero stiano tutti bene, qui a Jolanda succedono davvero troppi incidenti".

Da una prima ricostruzione e dai rilievi che verranno effettuati dalle forze dell’ordine, pare che il camion avrebbe invaso "contro mano" la corsia opposta, andandosi a scontrare frontalmente con la piccola Lancia condotta dall’anziano signore di rientro a casa, noto a molti nel piccolo paesino.

Dopo l’impatto, la macchina sarebbe finita nel fosso capovolgendosi su sé stessa, ivi restando fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco di Codigoro.

Al loro arrivo, l’immediata segnalazione ai sanitari che sono intervenuti tempestivamente sia per il giovane, che per l’anziano.

All’arrivo dell’autoambulanza, capite le gravissime condizioni dell’ottantenne e vista l’età anagrafica, ma sopratutto constatate le condizioni del veicolo, i medici hanno allertato immediatamente l’elisoccorso. Quest’ultimo ha caricato l’uomo e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale, ancora non è dato sapere in che condizioni sia. Anche il giovane corriere è stato condotto con l’ambulanza per verificare le sue condizioni.

Sono in atto i rilievi da parte delle forze dell’ordine intervenute, che accerteranno anche eventuali responsabilità, trattandosi di lesioni molto gravi a cose e persone.

Jasmine Belabess