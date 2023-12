Scontro frontale tra auto, due donne finiscono all’ospedale

Schianto ieri a metà mattinata a Terre del Reno, due donne di 73 e 40 anni finiscono all’ospedale. Erano le 10 del mattino quando sono stati chiamati i soccorsi a San Carlo, dopo un frontale tra due auto. Sul posto la polizia locale dell’Alto Ferrarese, i vigili del fuoco e il 118. Stando a una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto sulla curva che immette a San Carlo, arrivando da Sant’Agostino, appena superato il cavalcavia della Cispadana nella zona dell’azienda Matteuzzi. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica. Una delle due auto coinvolte avrebbe invaso l’altro senso di marcia dove stava arrivando l’altra vettura. La collisione è stata frontale. L’impatto, però, ha spinto verso il guard rail l’auto che arrivava da San Carlo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dall’abitacolo, una residente di 73 anni. Per lei i sanitari hanno deciso il trasporto all’ospedale Sant’Anna; per l’altra donna che era al volante, di 40 anni, hanno optato per il trasporto all’ospedale di Cento.

l.g.