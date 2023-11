Scontro frontale tra auto e camion. Giovane gravissimo all’ospedale

Pauroso frontale tra un’auto e un camion, avvenuto stamattina, sulla Statale 16, in località Borgo Confina, tra San Biagio e Argenta, poco distante dal dosso della Celletta. Lo scontro si è verificato intorno alle 12: un 24enne residente a Russi, era alla guida di una Fiat Punto e, mentre si dirigeva a casa, ha perso il controllo della macchina. L’auto ha sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia. In quel momento stava transitando un Tir. Lo schianto, quindi, è stato inevitabile. Alla guida del mezzo pesante c’era un autotrasportatore di Ravenna, rimasto illeso. Il giovane, invece, è stato trasportato in condizioni gravi al Maggiore ed è stato ricoverato in rianimazione. Il violento scontro si è verificato in un punto critico della circolazione extraurbana, già teatro di numerosissimi incidenti anche mortali, con auto che hanno abbattuto in diversi casi le recinzione delle abitazioni luna l’arteria.

Da anni residenti invocano la realizzazione della agognata variante che libererebbe dal traffico il tratto interessato dagli incidenti. Del resto, a bordo del Tir, c’era anche un secondo autista che viaggiava sul sedile passeggeri, rimasto pure lui illeso. La meta del mezzo pesante era Bando, per caricare dei prodotti agricoli. Nel violento impatto la Punto, ridotta ad un ammasso di lamiere contorte, e resa irriconoscibile, è rimbalzata dall’altra parte della carreggiata. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore. Ed è stato sottoposto alle pratiche di rianimazione dell’equipe medica del 118, giunta sul posto con un’ambulanza. Ma, vista la situazione di pericolo, è stato allertato l’elisoccorso. Che alzatosi in volo dalla città felsinea ha poi trasportato nel suddetto nosocomio il giovane romagnolo. Velivolo che due giorni prima era ancora ad Argenta per soccorrere, purtroppo inutilmente, una donna di 73 anni, vedova da un paio di settimane, uccisa da un infarto per strada, mentre rincasava. Il traffico, in tilt, è stato intanto regolamentato per diverse ore, con deviazione anche dei mezzi pesanti su percorsi alternativi. Alla polizia locale, che ha effettuato le necessarie rilevazioni, mentre i Carabinieri gestivano il servizio viabilità, spetta ora il compito di accertare la causa e l’esatta dinamica del sinistro.

Nando Magnani