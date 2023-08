Scontro frontale tra auto e suv Tre feriti, paura per una bambina

Uno scontro tremendo, un’auto finita fuori strada e l’altra semidistrutta al centro della carreggiata. È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri lungo la provinciale che collega Goro a Gorino. Il tutto è accaduto intorno alle 8.30. Sulla strada che unisce il paese alla frazione viaggiano due vetture. La prima è una Opel Corsa condotta da una donna di 72 anni del luogo e l’altra è un suv Mercedes con a Bordo una trentenne con la figlioletta piccola, anch’esse residenti nella zona. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare la Opel Corsa fuori strada.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro e i carabinieri. Per prima cosa i pompieri si sono occupati di liberare una persona rimasta incastrata nell’abitacolo di una delle vetture, mentre medici e infermieri hanno iniziato a prendersi cura dei feriti. A riportare le conseguenze più gravi è stata la conducente della Opel Corsa che, dopo le prime cure, è stata caricata in elicottero e trasoportata all’ospedale di Cona. Le sue condizioni sono gravi. Meno preoccupanti invece le condizioni di mamma e figlia, trasportate comunque all’ospedale Sant’Anna in ambulanza per accertamenti.

Sulla provinciale sono rimasti i carabinieri della compagnia di Comacchio, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilirne le cause. La strada che unisce i due paesi sulla Sacca è rimasta bloccata per il tempo necessario ai soccorsi, ai rilievi e al recupero dei mezzi danneggiati nel violento scontro. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, nella tarda mattinata la carreggiata è stata riaperta.

f. m.