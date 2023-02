Scontro frontale tra due auto in via Bondeno con due feriti gravi. È accaduto stamattina intorno alle 8: uno straniero di 35 anni proveniente dal Rodigino alla guida di una Passat e un ferrarese di 31 anni al volante di una Bmw si sono scontrati frontalmente. Sul posto la polizia locale di Ferrara che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Le macchine dopo l’impatto erano diventate un groviglio di lamiera. I due automobilisti però sono sopravvissuti pur riportando ferite gravi. Via Bondeno è rimasta chiusa per qualche ora per permettere agli agenti di ricostruire la dinamica. I due automobilisti sono stati trasportati all’ospedale di Cona.