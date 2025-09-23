Scontro in Consiglio Comunale. Silenzio per Kirk, la sinistra esce. Palestina, mozione bocciata

Prima lo scontro sul minuto di silenzio da osservare in memoria di Charlie Kirk. Poi le scintille sulla mozione legata alla tragedia in Medio Oriente. Una cosa è certa, ieri il Consiglio Comunale non sembrava quello di Ferrara. Si è parlato di tutto, meno che della città. Ma andiamo con ordine. Jolanda Madeo (Fratelli d’Italia), propone a nome di tutta la maggioranza un minuto di silenzio per ricordare l’attivista repubblicano statunitense assassinato da un balordo nei giorni scorsi. Forza Italia, per bocca di Francesco Levato si accoda. Perché, recita il documento, "ricordiamo tutte le vittime dell’odio politico". Anche Stefano Perelli (Lega), sostiene la bontà dell’iniziativa. Il centrosinistra in blocco decide di abbandonare l’aula, pur condannando a tutte le latitudini l’uccisione dell’attivista. La capogruppo pentastellata Marzia Marchi sostiene che "il minuto di silenzio andrebbe fatto per i bambini palestinesi". La collega Anna Zonari (La Comune) sostiene che osservare il minuto di silenzio sia "un atto politico" che "fomenta la propaganda della destra". "L’assassinio di Kirk è da condannare – scandisce Massimo Buriani, capogruppo Pd – però questo non può trasformarsi in un pretesto, per Trump, finalizzato ad attaccare gli esponenti progressisti". Fabio Anselmo (capogruppo della sua civica) si è appuntato alcune frasi del repubblicano statunitense. Ne legge alcuni stralci poi commenta, infervorato: "Non si legittima mai l’uccisione di qualcuno. Ma ciò che diceva Kirk, in Italia, sarebbe perseguito per istigazione all’odio. In nome di che cosa spendiamo sessanta secondi di raccoglimento per Kirk?". La domanda – retorica – cade tra i cigolii dell’aula che, a sinistra, si svuota. Il vicesindaco Alessandro Balboni nel suo intervento accusa l’opposizione di "non aver letto fino in fondo il testo del documento presentato dal nostro gruppo, che mirava a ricordare tutte le vittime dell’odio politico". Si indigna perché "qualcuno, durante il minuto di silenzio, ha riso fuori dall’aula. È solo l’antipasto di un pomeriggio dai toni davvero accesi, per una sorta di eterogenesi dei fini: il presupposto era abbassarli, la sostanza è stata alzarli. Ad incendiare il dibattito è la mozione presentata dalla pentastellata Marchi nella quale sostanzialmente imputa al sindaco Alan Fabbri di aver ecceduto nell’invocare l’intervento del prefetto a fronte della manifestazione Pro Pal che si è svolta davanti al muretto del Castello dedicata ai martiri dell’eccidio fascista. "Questo è un atto politico, che rimarrà nella storia di questo Consiglio, come testimonianza dei rischi a cui questa giunta sottopone tutta la città e chi manifesta". Una linea che viene seguita anche dal dem Buriani in dichiarazione di voto. La discussione poi vira sull’affaire ’barchette’, collocate sul cancello dell’abitazione dell’assessore Coletti. "Ricevo tante minacce – scandisce Anselmo – ma non lo faccio sapere, perché rendere pubblici questi atti non fa altro che produrre emuli". La replica di Coletti, dopo l’intervento di Camilla Mondini, non lascia spazio a dubbi, complice anche il tono della voce: "Manifestate, legittimamente dove volete, ma non nelle case in cui abitano le famiglie". La collega Francesca Savini rincara la dose: "Tutte le manifestazioni Pro Pal sono sempre state autorizzate – scandisce – il sindaco in quel frangente ha fatto il suo dovere. Ha difeso la dignità della città. Questo documento non c’entra nulla con la libertà di espressione e di manifestazione. Non prendiamo lezioni di democrazia dalla Marchi". Mozione respinta, ma non sarà la fine.