Scontro moto-bicicletta. Anziano molto grave

CENTO

Grave incidente ieri pomeriggio, che ha visto coinvolti una moto e una bici, con un anziano in gravissime condizioni finito al Maggiore. È accaduto alle 16.30 quando si è verificato il grave incidente stradale a pochi metri dall’incrocio tra via Bologna e via Rigone a Cento, nella parte verso la Coop. Stando a una prima ricostruzione dei fatti ai quali sta lavorando la polizia locale di Cento, sembra che il motociclista stesse percorrendo via Bologna, provenendo dal grattacielo, in direzione del supermercato Coop quando, superato l’incrocio con il semaforo, avrebbe impattato contro la bicicletta, poi finita a terra a centro strada, con la ruota posteriore piegata. Da verificare se l’uomo stesse attraversando o svoltando verso il supermercato, punto dov’è stato investito. Un impatto violento però, che ha visto l’uomo – L.T, un 86enne che abita poco distante e conosciuto in città per una lunga attività di gelataio – cadere a terra sbattendo la testa in modo significativo, rimanendo fertio gravemente. Immediata la chiamata ai soccorritori che giunti sul posto hanno allertato l’elisoccorso. Arrivato, non potendo scendere, dall’Elipavullo è stato calato il medico con il verricello, sostando immobile in volo su via Bologna. Un’operazione spettacolare e inusuale. Lunghe le manovre di rianimazione che però avrebbero portato l’anziano a riprendere conoscenza. A questo punto, l’ambulanza è partita scortata dall’auto dei carabinieri, per trasferire il ferito verso il percorso vita dove era in precdenza atterrato l’elicottero. Meno grave la situazione del motociclista, un 50enne di Camposanto che ha riportato conseguenze importanti ma non in pericolo di vita. Lui è stato trasportato all’ospedale di Cona in ambulanza. L’incidente ha comportato anche la chiusura momentanea della circolazione in quel tratto. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della polizia locale. Sul posto erano presenti anche tanti cittadini, che hanno assistito con apprensione alla manovre di soccorso. Laura Guerra