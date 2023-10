Scontro moto-furgone, muore a 58 anni

VOLANO

Si è consumato l’ennesimo tragico incidente sulle strade della provincia. A perdere la vita Franco Brancalion, 58 anni di Fiesso Umbertiano in provincia di Rovigo. Ieri attorno alle 12 lungo la strada provinciale SP54, nei pressi di Volano c’è stato il tremendo impatto tra la moto condotta da Brancalion e un furgone. Pare che la dueruote condotta dalla vittima, nell’affrontare una curva stretta possa aver invaso invaso la corsia opposta – ma la dinamica è ancora tutta da definire – scontrandosi frontalmente con il camion che stava viaggiando nell’altro senso di marcia.

La collisione frontale ha fatto in modo che il centauro sia stato sbalzato dalla moto. Rovinando poi pesantemente a terra: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno proceduto a mettere l’area in sicurezza, deviando il traffico al fine di creare lo spazio necessario alle operazioni di soccorso da parte del personale medico-sanitario, ma anche ai rilievi che sono seguiti subito dopo. Viste le gravissime condizioni della vittima, evidenti già dai primissimi momenti, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Inutile, purtroppo, il volo disperato in eliambulanza. Al momento dell’arrivo in ospedale, il cuore di Franco Brancalion aveva già smesso di battere, e i medici non hanno potuto fare altro se non dichiararne il decesso.

Come detto le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi tecnici del sinistro, operazioni che però non hanno ancora portato alla luce le reali cause dell’incidente, sulle quali saranno svolti appositi accertamenti. Probabile che la procura di Ferrara apra un fascicolo di indagine per omicidio stradale, in attesa di un quadro più chiaro della dinamica. Brancalion era nato ad Arqua Polesine 58 anni fa, ma risiedeva a Fiesso Umbertiano con la moglie Roberta e con un figlio.

Dopo l’incidente, inevitabili le ripercussioni sul traffico, che ha ripreso a scorrere regolarmente una volta ultimato l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, ma il momento è rimasto molto bene impresso nelle menti degli automobilisti che hanno assistito ai fatti. "E’ successo tutto in un attimo. La curva in quel punto è molto stretta, anche noi ci siamo accorti di tutto quando era già troppo tardi", hanno dichiarato alcuni testimoni. "Fatti come questi ti lasciano la paura addosso per molto tempo. Bisogna sempre tenere presente che la circolazione è sempre più densa e purtroppo la strada raramente perdona".

