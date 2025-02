Scontro nei cieli, attimi di paura. Parapendii si urtano in volo, uno dei piloti finisce all’ospedale

Lo scontro in volo e la caduta nei campi. Due parapendii si sono toccati nei cieli di Vigarano Mainarda e sono precipitati tra i campi. Un incidente imprevisto, che raramente accade, nel quale sono rimaste coinvolte due persone. Uno dei due uomini è rimasto ferito, l’altro apparentemente illeso è stato portato comunque all’ospedale Sant’Anna di Cona per gli accertamenti e le cure del caso. Nessuno fortunatamente è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 15.30 nei cieli di ‘Castello’, la località tra Vigarano Mainarda e Coronella a ridosso del comune di Ferrara. Una zona agricola, tra immensi campi arati pronti alla semina, libera da edifici rurali, vuota, dove i terreni sono stati ammorbiditi dalla pioggia degli ultimi giorni. Ed è stata proprio questa, molto probabilmente, la fortuna dei due appassionati di parapendii che sono precipitati dopo essersi attorcigliati tra loro, per ragioni ancora in corso di accertamento. Una casualità sfortunata, compensata invece dalla morbidezza del terreno che ha attutito la loro caduta e l’impatto.

I piloti amatori, appartengono al gruppo "Rondini del Reno". Erano decollati intorno alle 15 dalla pista di decollo che si trova nell’area di San Carlo, nel territorio del comune di Terre del Reno, per il solito giro domenicale. Una passione che unisce il gruppo, tra persone che si conoscono e che condividono rotte ed esplorazioni dei cieli. La domenica è da sempre il giorno dedicato ai voli e ieri, il cielo si era aperto dalle nuvole. L’occasione giusta per il decollo. Qualcosa però questa volta è andato storto. In cielo erano in cinque. Pare che due del gruppo, non si siano coordinati: uno prendeva quota l’altro scendeva. Hanno finito per toccarsi. Pare addirittura che si siano aggrovigliati tra loro.