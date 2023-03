Scontro sui migranti Italia Viva e Azione: "Fabbri fuori luogo" Oggi incontro a Unife

"Un sindaco Fabbri fuori luogo e fuori tono". In una nota congiunta, Italia Viva e Azione Ferrara criticano l’attacco del primo cittadino all’arcivescovo Gian Carlo Perego sul tema dell’accoglienza. "Già il primo intervento – esordisono – di feroce critica del sindaco alle parole dell’Arcivescovo Perego, espresse in occasione delle celebrazioni per il centenario della Fondazione Navarra, aveva suscitato in noi forti perplessità sia nel merito, perché erano state travisate le parole dell’Arcivescovo, sia nel metodo, perché l’attacco era stato sicuramente scomposto. Rileviamo un disagio e stupore ancora maggiori nel leggere il secondo intervento in cui Fabbri persevera nell’attacco diretto ad una carica istituzionale alla quale dovrebbe rispetto per via del ruolo che ricopre, oltre che per il fatto che si autodefinisce credente e cattolico (seppure non praticante)". Secondo Azione-Italia Viva Fabbri non avrebbe "capito il senso" del messaggio di Perego, "travisandone in gran parte il contenuto": "L’espressione attribuita dal sindaco al vescovo di “regalare” la terra agli immigrati – uno dei punti principali del “j’accuse” del primo cittadino – mai è stata pronunciata, tanto per fare un esempio". La nota prosegue stigmatizzando la "tremenda forzatura nel voler dare ad un discorso che aveva sì natura politica, ma nel più alto...