Scontro sul Cpr per i migranti. Il vescovo: no alla città carcere. Fabbri: "Allora portali a casa tua"

Tra sindaci e vescovi, all’ombra del Castello estense, da tempo non corre buon sangue. E se prima la burrasca soffiava attorno al "postribolo a cielo aperto" (lo scontro sulla movida di piazza tra l’allora arcivescovo Luigi Negri e l’ex primo cittadino Tiziano Tagliani: era il 2014), il tema della nuova bagarre si gioca sui migranti. Meglio, sul Cpr, il centro di permanenza per i rimpatri. A marzo gli stracci tra il sindaco Alan Fabbri e l’arcivescovo Gian Carlo Perego, erano già volati in una sorta di antipasto: era il tempo della Fondazione Navarra, un patrimonio immobiliare di oltre 600 ettari di terreno agricolo, che secondo il prelato doveva "diventare una porta sul mondo, magari attraverso la trasformazione in Ong". Apriti cielo. "La terra di proprietà altrui da ‘regalare’ agli immigrati? – fu la piccatissima replica di Palazzo municipale – Pensi a curare le anime, non a fare politica".

Secondo round. Questa volta sul piatto dello scontro tra il leghista e il monsignore c’è l’ipotesi di un Cpr che potrebbe sorgere nell’area demaniale dell’ex aeroporto della città. È in corso uno studio di fattibilità, contatti con il Viminale, non sono ancora noti tempi e modalità, ma sull’argomento si accende una discussione politica, sullo sfondo il voto del 2024 dove Fabbri correrà da favorito per un secondo mandato. Venerdì era stato proprio lui a riferire del progetto allo studio: "Dovesse realizzarsi nel territorio ferrarese, il Cpr porterà il potenziamento della presenza di forze dell’ordine a beneficio della sicurezza in città". Pioggia di critiche da Pd e sindacati, con la capogruppo dem in Regione, Marcella Zappaterra, che aveva definito la struttura "un carcere a tutti gli effetti", non dimenticando le barricate della Lega a Goro nel 2016 per 12 straniere. Sabato sera, ecco la bordata del vescovo e presidente della fondazione Migrantes della Cei, che con una nota della diocesi pone alcune domande e suggerisce le risposte: "Perché un Cpr a Ferrara, provincia con meno immigrati e con meno espulsioni di tutta la regione? Ha già un carcere, anche per reati di mafia. Forse una città più in sintonia con il governo delle migrazioni di Salvini e Piantedosi? Perché sviluppare l’idea di una città carcere, luogo di reclusione, più che di inclusione, di rifiuto più che di accoglienza, di negazione dei diritti più che di tutela?" Ieri, poi, al Carlino l’aggiunta: "I Cpr hanno già dimostrato di essere un fallimento. Basti pensare a Bologna e a Modena. C’è bisogno di un’altra dimostrazione?"

Le ’risposte’ sono arrivate da Fabbri con un post sui social: "Leggo, non più con stupore ormai, l’arcivescovo, che parla già di città carcere. Per me l’esatto contrario. Sono i cittadini a sentirsi in carcere quando questi soggetti invadono strade e parchi, tessono accordi con la criminalità instaurando paura". Poi un invito, sarcastico: "È bello parlare di accoglienza, di umanità, di diritti, come il nostro vescovo, ma solo fino a quando queste persone restano lontane dal proprio percorso quotidiano. In Curia non so quanta di questa gente ci vive o ci abbia vissuto con tutte le crisi umanitarie di questi anni. Gli consiglio di fare meno lettere ai giornali e di impiegare quel tempo a spalancare le porte di casa sua, non solo a Cristo ma anche a queste persone e poi ne potremo riparlare". Immancabile anche il senatore di FdI, Alberto Balboni, che ha invitato il prelato a candidarsi "per un qualsiasi partito della sinistra". A occhio e croce, chiude, "direi che Potere al Popolo o il Pci sarebbero i più in sintonia con le sue idee".