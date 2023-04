Scontro sull’Adriatica: tre feriti

Due vetture coinvolte, tre persone ferite. Non sono in pericolo di vita, ma sono state comunque trasportate all’ospedale di Cona per accertamenti. È il bilancio di un incidente avvenuto ieri sulla Statale 16 a San Biagio, poco prima di ponte Bastia. Intorno alle 15.30, una Volkswagen Golf diretta verso Argenta è stata centrata da un Mercedes classe E. La seconda auto, condotta da un 62enne di Roma, ha sbandato, andando a schiantarsi con la prima vettura, pare a causa di un malore del conducente. Il ragazzo di 28 anni alla guida della Golf è stato invece estratto dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco. A bordo dell’automobile anche una 21enne di Mirabello, rimasta lievemente ferita. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria Codifiume.

n. m.