Scontro tra auto e minibus. Due feriti, paura per tre bimbi

ARGENTA

Tamponamento tra un’auto e un taxibus ieri mattina intorno alle 10,30 sulla strada statale 16,che in quel punto prende il nome di via Celletta. All’ incrocio con via Caduti Civili una Renault Twingo diretta verso Ravenna avrebbe centrato nella parte posteriore un bus per il trasporto pubblico, che viaggiava sulla stessa direzione di marcia. Cinque i feriti, tra cui le due donne che stavano alla guida dei rispettivi veicoli, che pur non essendo in gravi condizioni, almeno in apparenza, sono state poi condotte ai pronti soccorso di Argenta e Cona in ambulanza. Ma a destare maggiori preoccupazioni sono stati invece tre bambini, che erano a bordo con i famigliari ma che fortunatamente non hanno riportato ferite: se la sono cavata con tanto spavento. Sul posto per rilievi e i viabilità la polizia locale. Vigili del fuoco impegnati per la sicurezza dei mezzi a gpl.

n.m.