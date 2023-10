Scontro tra auto e moto sulla Romea: un ferito grave

Scontro tra un’auto e una moto sulla Romea, all’altezza del Mcdonald di Comacchio. Un motociclista di 28 anni e la sua passeggera di 18 anni sono rimasti feriti gravemente, ieri intorno alle 18,30, ed è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Comacchio, che sono accorsi per governare il traffico ed effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione all’origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza. È soltanto un’ipotesi che andrà essere necessariamente confermata dai militari. L’incidente ha occupato quasi tutta la carreggiata. Le auto, quindi, passavano su una sola corsia e, in breve, si è formata una lunga coda che ha paralizzato la circolazione, creando non poco disagi. Il traffico ha invaso i centri abitati causando problemi alla viabilità ordinaria. Davanti al Mcdonald molte auto in coda di vacanzieri di ritorno dal mare. Turisti. che hanno approfittato del caldo record, sono rimasti loro malgrado imbottigliati nel traffico incessante sulla Romea. Per soccorrere il motociclista è intervenuto l’elisoccorso, che ha portato il ferito all’ospedale Maggiore di Bologna. Un giornata di passione, insomma, per i turisti di ritorno da una giornata al mare. Una signora in coda racconta: "Abbiamo visto un uomo a terra. La viabilità era bloccata. Siamo rimasti in fila per almeno venti minuti. Purtroppo basta un sinistro per paralizzare l’arteria. A quell’ora c’erano tante persone che stavano tornando a casa. Al Mare c’era il gran pienone: era molto caldo e si stava bene". E ancora: "Speriamo che il centauro non sia rimasto gravemente ferito".