Scontro tra auto e moto, un ferito Traffico bloccato in via Ricci

Incidente su Viale Idris Ricci, a Copparo, con un’autovettura che si è scontrata con una moto. Ferito un centauro, ma le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. Ieri attorno alle 14 si è verificato un incidente in Viale Idris Ricci, all’altezza dell’incrocio con Via Dante Alighieri. I coinvolti sarebbero una signora sessantenne, a bordo di una Fiat 500 ed un ragazzo sulla trentina a bordo di una moto. La dinamica è ancora in fase di rilevazione da parte della Polizia Locale, la quale è intervenuta sul sinistro, tuttavia pare che si sia trattato di precedenza non data, nello specifico: a semaforo verde l’autovettura avrebbe tentato di svoltare a sinistra su via Dante Alighieri, nel mentre stava procedendo sul viale il motociclista intento a proseguire sulla carreggiata, ciò avrebbe provocato l’impatto tra i due conducenti. Il motociclista nella collisione è stato disarcionato dalla moto cadendo a terra e ferendosi. Pare illesa la signora a bordo del veicolo. L’ambulanza giunta sul posto ha fornito le prime medicazioni e la prima assistenza al ragazzo che è stato successivamente trasferito in ospedale per gli ulteriori accertamenti del caso. Una vicenda che avrebbe potuto dar luogo ad altri risvolti, fortunatamente non è stato così, disgrazia scongiurata nel copparese a pochi giorni dal precedente incidente mortale.

Jasmine Belabess