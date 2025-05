Scontro tra auto e tir, due feriti. Viabilità in tilt sulla Statale 16

Viabilità in tilt per ore sulla statale 16. Un tir si è scontrato con un’auto sulla superstrada che collega Argenta a Ferrara. Il bilancio per fortuna è contenuto, due feriti lievi, gli effetti negativi si sono fatti sentire soprattutto sul traffico. Il camion era finito parzialmente nella scarpata laterale e di traverso sulla strada, bloccando di fatto la circolazione. Una strozzatura che ha costretto a deviare la circolazione dalle 12.30 fino alle 16.30, con uscita obbligatoria allo svincolo di Quartiere dagli automobilisti provenienti da Portomaggiore, e allo svincolo di Gaibanella per coloro che venivano da Ferrara.

Per mettere in sicurezza l’importante e frequentata arteria viaria sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Portomaggiore, i carabinieri di Portomaggiore e Ferrara, mentre per sgombrare la carreggiata i vigili del fuoco, dapprima i pompieri portuensi, poi di rinforzo quelli di Ferrara.

Il problema maggiore infatti è stato trovare il sistema per rimuovere un mezzo così pesante. Problema che si è risolto con l’arrivo dalla città estense di una potente gru, che ha tirato fuori dalla scarpata il camion. Ma è stato necessario un lavoro lungo e faticoso.

f. v.