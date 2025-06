Scontro tra auto in via Adriatico. Traffico in tilt per oltre due ore

Traffico in tilt per oltre due ore per un’incidente che ha coinvolto tre veicoli ieri mattina alla periferia di Masi Torello, in via Adriatico, la strada principale che taglia in due il paese. Il sinistro è avvenuto alle 7.35, fuori dal centro abitato, verso Medelana. Ecco il racconto di uno degli automobilisti coinvolti, un giovane di Vaccolino: "L’auto diretta a Medelana, una Fiat Grande Punto, ha sbandato e mi ha colpito sulla fiancata – racconta la sua versione, ancora impaurito - Io mi sono fermato a bordo strada, mentre la persona alla guida della Punto ha perso il controllo della vettura e ha centrato frontalmente un furgone". Il giovane di Vaccolino non ha fortunatamente riportato conseguenze per l’incidente, solo danni alla sua auto, una Golf Volkwagen. Conseguenze più serie agli occupanti degli altri due auto. I soccorsi sono stati chiamati da una giovane, che è sopraggiunta dopo l’incidente. La peggio l’ha riportato la giovane alla guida della Punto, una ragazza del 1984, A.B., di Castelfranco di Sotto, un borgo medievale in provincia di Pisa. E’ stata trasportata all’ospedale di Cona, era cosciente mentre i sanitari la caricavano in ambulanza. E’ rimasto ferito, ma pare senza gravi conseguenze, l’autista del furgone, I.M., 32 anni, di Ariano Polesine. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Ferrara per gestire il traffico congestionato.

f.v.