Scontro tra auto sul ponte: grave un giovane

Un giovane portato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in gravissime condizioni ed in serio pericolo di vita e un ferito condotto in ambulanza all’ospedale di Cento per cure e accertamenti. E’ il bilancio del terribile scontro tra una golf, condotta da un giovane di 23 anni, M.N, originario del Marocco, rimasto incastrato tra le lamiere e gravemente ferito che proveniva da Bondeno e un’Audi, condotta da un uomo di Finale Emilia, di 55 anni, che arrivando da Casumaro procedeva in direzione Mirabello. Un impatto tremendo. L’incidente è successo ieri pomeriggio, poco prima delle 16, in prossimità di Ponte Vela, al confine tra il territorio di Bondeno e Terre del Reno. L’incrocio, scenario più volte di incidenti, si trova tra la strada che costeggia il Cavo Napoleonico e la provinciale che collega Casumaro a Mirabello. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Alto Ferrara, intervenuta sul posto per la gestione del traffico durante i soccorsi e per il rilievi. Per la gravità dell’incidente i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Uno scontro devastante. L’impatto è stato laterale ma molto forte. Le auto sono ruotate fuori strada, in una scarpata. Non si sa se all’origine ci sia stata una mancata precedenza. Di fatto la Golf guidata dal venticinquenne originario del Marocco è uscita di strada, sfondando il guardrail, finendo nella scarpata, ribaltandosi su stessa. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere. Per permettere ai sanitari del 118 di soccorrerlo sono intervenuti i vigili di Fuoco che hanno liberato il corpo dalle lamiere mentre atterrava l’elisoccorso che l’ha condotto al Maggiore. Anche l’Audi per l’impatto è finita nella scarpata con l’uomo di Finale rimasto ferito ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sulle dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti della polizia locale. sia chiaro: la ricostruzione fin qui fatta dovrà essere necessariamente confermata dalle forze dell’ordine.

Claudia Fortini