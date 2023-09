Scontro tra auto, una vola nel canale. In due finiscono all’ospedale

Rocambolesco incidente, fra i conducenti di una Clio 208, una Peugeot ed una Panda, ieri pomeriggio sulla via Raimondo Felletti a Comacchio, che costeggia un canale , fortunatamente non troppo pieno d’acqua. Infatti nell’incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, la piccola utilitaria della Fiat con l’autista che la conduceva è finita nel corso d’acqua mentre è rimasto ferito anche un’altro dei due conducenti. L’uomo che la guidava, finito nel canale, aveva la cintura di sicurezza che lo teneva intrappolato nell’auto con l’acqua che lo bagnava fino a metà del busto. Sul posto, l’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente da Comacchio, ed anche con l’autogru da Ferrara, messo un gommone nell’acqua hanno provveduto prima al recupero del malcapitato e poi posato sulla barella rigida l’hanno consegnato ai sanitari dell’elisoccorso, chiamato dai colleghi venuti con le ambulanze dai vicini ospedali. Nel luogo dell’incidente, proprio dietro gli uffici del Parco del Delta del Po, a gestire il traffico i carabinieri di Comacchio. Per entrambi i feriti le condizioni non sembrano gravi e comunque sono fuori pericolo anche se il conducente della Fiat era molto scosso per la paura di finire annegato. La tempestività dei vigili del fuoco e degli uomini dell’Arma ha evitato conseguenze più gravi per le persone coinvolte nel sinistro stradale.

cla.casta.