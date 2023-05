Scontro tra due auto e un camion, una donna ferita su via Nazionale

Tre veicoli coinvolti, due utilitarie e un tir, e un ferito. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Nazionale, nell’immediata periferia di Argenta. E’ rimasta ferita una donna di 48 anni di Consandolo, illesa invece la giovane a bordo della Panda. Il sinistro è avvenuto alle 8.30, in via Nazionale, all’altezza del bar Life, vicino all’incrocio con via Aldo Moro. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna si era fermata a ridosso dell’ingresso del locale, del quale era cliente abituale, con ogni probabilità con l’intenzione di parcheggiare all’interno degli spazi antistanti il bar. La sua Y10 si è scontrata con una Panda, proveniente dal centro di Argenta, dal senso opposto di marcia; inevitabile lo scontro frontale, infine ha terminato la carambola contro un tir che proveniva sempre dall’ospedale. La peggio l’ha avuto la conducente dell’Y10, trasportata in codice rosso all’ospedale di Cona, estratta dalle lamiere dei vigili del fuoco subito accorsi dal distaccamento di Portomaggiore. Sul posto anche i sanitari del 118 arrivati in pochi minuti: d’altra parte il Pronto Soccorso dista meno di un chilometro. Per disciplinare il traffico, proseguito a singhiozzo per due ore e mezzo, la Polizia locale Valli e Delizie e i carabinieri, dislocati nella rotatoria d’ingresso ad Argenta provenendo da Portomaggiore e lungo via Nazionale. Si era creato un ingorgo, un serpentone di auto e camion che ha richiesto diverso tempo per tornare alla normalità.

f.v.